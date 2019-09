Après des troubles au pays, la Libye ne joue plus ses rencontres sur ses propres terres. Depuis quelques temps, ses matchs sont délocalisés dans des stades tunisiens. A quelques mois d’une série de rencontre contre la Tunisie, elle aurait décidé de changer de pays.

En effet, adversaire de la Tunisie lors des éliminatoires du CHAN 2020 et celles de la CAN 2021, la Libye pourrait changer d’antre. Selon le site Kawarji, visité par Africatopsports, la Fédération Libyenne de Football choisirait désormais le Maroc.

Notons que la première affiche entre ces deux pays se joue en éliminatoires du CHAN 2020. Les Aigles de Carthage locaux reçoivent ceux des Chevaliers de la Méditerranée le 20 septembre prochain. Avant de faire un déplacement au Maroc le 18 octobre pour le match retour.

Pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, la Tunisie affronte à domicile la Libye entre le 11 et le 19 novembre 2019. La deuxième manche va se jouer entre le 5 et le 13 octobre 2020.

