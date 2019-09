Le Président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad Ahmad a annoncé ce mercredi sur son compte twitter, que PWC a remporté l’appel d’offre pour l’audit complet de la CAF. Une annonce qui fait suite à la première réunion du comité de la FIFA et de la Taskforce.

Alors que ce vendredi 10 septembre 2019 que se tient la première réunion du Comité conjoint de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la taskforce, chargée des réformes de la Confédération africaine de football (CAF) au siège de la Confédération au Caire en Egypte, le Président de la CAF a annoncé ce mercredi sur son compte twitter, que PWC a remporté l’appel d’offre pour un audit complet de l’instance faîtière du football africain.

En effet, les échanges au cours de la rencontre du vendredi au Caire ont porté sur l’audit, l’importance de la transparence dans toutes les opérations de la CAF, la nécessité d’avoir les meilleurs niveaux de conformité, l’organisation efficace et professionnelle des compétitions, le développement du football africain ainsi que le soutien aux 54 associations membres de la CAF. Les participants sont entre autres, les experts du sport, de la gouvernance ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, le secrétaire général de la CAF, Mouad Hajji et la secrétaire générale de la FIFA et déléguée générale pour l’Afrique, Fatma Samoura.

On se souvient en effet, que l’instance faîtière du football africain avait été mise sous administration provisoire de la FIFA le 1er août 2019. Cette instance dirigée par le malgache Ahmad Ahmad, a été confiée à la Sénégalaise Fatma Samoura pour une période de 6 mois renouvelables.

Selon le communiqué de Ahmad Ahmad, sur son compte twitter, les conclusions de cet audit devront être rendues en novembre et servira de base pour la suite des réformes et pour le bien du football africain.

