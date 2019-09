Le double ballon d’or africain, El Hadji Ousseynou Diouf, a donné son avis sur la comparaison entre les deux stars de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah.

Sur le site officiel de la FIFA repris par wiwsport.com, El Hadji Diouf apprécie à sa juste valeur la qualité des deux meilleurs joueurs africains du moment : « Ce sont deux magnifiques portes-drapeaux du football africain. Nous sommes très fiers d’eux. »

Le duo a effectivement brillé cette saison. Il a notamment contribué au 6ème sacre de Liverpool en Ligue des champions de l’UEFA et à la belle deuxième place des Reds en Premier League anglaise. Et si Salah et les Pharaons ont échoué en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, Mané et les Lions de la Téranga ont atteint la finale du tournoi continental.

« L’un ne peut pas aller sans l’autre. C’est un pied gauche (Salah) et un pied droit (Mané) ! Sadio a besoin de Mo comme Mo a besoin de Sadio. Ils ont les mêmes qualités : rapidité d’exécution et adresse dans le dernier geste », compare Diouf avant d’ajouter : « Salah est peut-être un peu plus adroit devant les buts car il fournit moins d’efforts défensifs que Mané, mais j’insiste : l’un ne marche pas sans l’autre ».

De quoi calmer un peu le débat des supporters sur les comparaisons et tensions entre les deux joueurs qui vont sûrement se défier à nouveau pour le titre de Ballon d’Or africain 2019.

wiwsport.com