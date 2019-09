Le secteur intérieur palois est désormais au complet avec l’engagement de l’international sénégalais Cheikh Mbodj. Ce solide pivot de 31 ans est décrit comme le parfait complément de Nicolas De Jong au poste 5 par son futur coach Laurent Vila.

Avec Thibault Daval-Braquet sous les cercles mais aussi la doublette française Cavalière – Cornelie sur le poste 4, le staff palois disposera d’une belle palette d’options, bien utile à l’aube d’une saison intense qui se profile entre les matches de championnat et ceux comptant pour la Basketball Champions League. Zoom sur la dernière recrue en date de cet été 2019.

L’avis de Laurent Vila :

“Le plus important pour moi était sa complémentarité avec Nicolas De Jong, avec un profil bien défini sur les compétences techniques et qu’il soit bien entendu le plus efficace possible. C’est un joueur d’expérience qui a de la dureté, de la verticalité, qui nous aidera à avoir la maîtrise du rebond pour lancer notre jeu d’attaque. C’est un joueur d’équipe qui est une bonne personne, des critères qui vont donner de la valeur au groupe. Il joue depuis quelques années avec sa sélection nationale du Sénégal et il pourrait d’ailleurs prendre part à la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu’au vu du basket qu’il a pratiqué jusque là, débutant en université américaine puis en évoluant dans plusieurs clubs européens, il n’aura aucun mal à s’adapter à la Jeep® ÉLITE.”

Cheikh MBODJ

Né le 1 août 1987 (31 ans) à Dakar (Sénégal)

2.08m – Poste 5 – International sénégalais

2011-2012 : Cincinnati (NCAA)

28 matches, 1.7 pts, 2.1 rbds/m

2012-2013 : Cincinnati (NCAA)

34 matches, 5.1 pts, 4.7 rbds/m

2013-2014 : Ilysiakos Athènes (Grèce, A1)

26 matches, 9.3 pts, 6.7 rbds/m

2014-2014 : Cantu (Italie, Série A)

6 matches, 6.2 pts, 4 rbds/m

Eurocup : 6 matches, 1.5 pts, 4 rbds/m

dec 14- 2015 : Sassari (Italie, Série A)

20 matches, 2 pts, 2.5 rbds/m

Euroleague : 1 match, 8 pts, 4 rbds

Eurocup : 8 matches, 4.4 pts, 2.8 rbds/m

2015-2016 : Czarni Słupsk (Pologne, TBL)

38 matches, 11.5 pts, 6.1 rbds/m

2016-2017 : BK Ventspils (Lettonie, LBL)

9 matches, 8.1 pts, 6.1 rbds/m

BCL : 5 matches, 5.6 pts, 4 rbds/m

mars 2017 : Torun (Pologne, PLK)

17 matches, 8.6 pts, 5.1 rbds/m

2017-2018 : Torun (Pologne, PLK)

38 matches, 11.1 pts, 4.9 rbds/m

2018-2019 : Torun (Pologne, PLK)

40 matches, 10.5 pts, 5.3 rbds/m

BCL : 6 matches, 11 pts, 5 rbds/m

Basketsenegal