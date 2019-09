« Quand j’étais petit, je regardais El Hadji Diouf jouer au foot. Il me faisait rêver. C’est avec lui que j’ai nourri le désir de jouer pour l’équipe nationale, mais aussi pour Liverpool. Je le regardais jouer avec admiration« , avait lâché Sadio Mané dans l’émission My Premier League Idol, lorsqu’il venait de rejoindre les Reds.

Comme pour dire que Sadio Mané est bien le digne héritier de l’ancienne gloire de la Tanière. Il lui reste juste d’égaler ses deux Ballons d’Or africains glanés en 2001 et 2002. Mais avec cette lancée, cet exploit ne paraît plus impossible à l’enfant chéri de Bambali, qui sort d’une année exceptionnelle. Sa meilleure saison depuis le début de sa carrière footballistique.

Not only did Sadio Mane's #PLIdol inspire him to play football, but also to play for Liverpool #LFC pic.twitter.com/SxB4BH65jh

