Les Lions ont encore fléchi devant l’Allemagne ce samedi pour leur premier match de classement. Malgré une bonne entame de match, les poulains de Moustapha Gaye ont pris l’eau surtout au quatrième quart-temps. Le score final du match est de 89 à 78.

Le Sénégal a été sorti des phases de groupe de la Coupe du Monde de Basketball, à l’issue de trois défaites en autant de sorties. Eliminés de la compétition, ils doivent désormais jouer les matchs de classement et leur premier adversaire était l’Allemagne. Un adversaire pas trop mou mais moins mordant que les autres déjà croisés.

Malgré la perte du 1er quart-temps, les Lions ont fait un bon début de match en étant présent en défense et en attaquant de manière sereine. Amené par un Schroder des grands jours, les Allemands vont être devant à la fin de la première manche (14-11). On les sentait quand même gênés par la stratégie des Lions avaient à cœur de faire bonne figure en assurant une première victoire dans ce mondial après trois défaites de suite en autant de matchs.

Entamant le deuxième quart-temps avec beaucoup de réussite notamment avec des shoots primés réussis, les Lions vont revenir au score puis devancer les Allemands jusqu’à la fin du deuxième quart-temps (36-37). Ibrahima Faye, meilleur Lion de ce match aura montré son talent dans la rencontre. Aidé par ses coéquipiers comme Xane Dalmeida et Maurice Ndour, Faye a réussi dans le match un bilan de 17 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et une interception. Mais avec moins de réussite sur les tirs à 2 points que les Allemands, les Sénégalais vont se faire rejoindre et finalement céder leur avance à l’adversaire. Face au talent inarrêtable de Denis Schroder, les Lions n’on rien pu faire pour le stopper. Meilleur marqueur du match, l’allemand a causé d’énormes problèmes aux Lions par son jeu varié et véloce.

Côté stats, Moustapha Gaye n’a pas vraiment cerné l’adversaire. Les seuls domaines sur lesquels ses poulains se sont imposés, sont sur les contres et les tirs primés. Sur ces deux aspects, les Lions présentent respectivement: 7 contre 2 pour l’Allemagne et 50% alors que l’adversaire n’en a que 34%. Sur tous les autres plans, les Lions ont été dominés. 49% contre 54% sur les tirs +2, les Lions franchissent rarement cette barre de 50% d’ailleurs et 83% contre 85% sur les lancer-francs. Et pour ce qui s’agit des rebonds, les Lions n’en ont pris que 27 contre 44 pour les Allemands.

Le prochain match du Sénégal est prévu pour le Lundi prochain à partir de 8H00, face à la Jordanie. Les Lions tenteront de sauver l’honneur en décrochant une victoire de cette Coupe du monde. Pour rappel, le Sénégal est déjà éliminé de la compétition et joue actuellement les matchs de classement.

