Les Lions du Sénégal viennent de perdre leur premier match de classement face à l’Allemagne. Dans une rencontre pourtant où il y avait de la place pour une victoire, les hommes de Moustapha Gaye ont encore plié durant les deux derniers quart-temps.

Le Sénégal, éliminé de la Coupe du Monde de basketball Chine 2019, jouaient ce samedi matin, le premier match de classement face à l’Allemagne. Vainqueur du deuxième quart-temps de la rencontre, les Lions n’ont jamais pu revenir et s’imposer devant des Allemands en furie et menés par un excellents Denis Schroder. Le Sénégal s’est alors incliné sur le score de 89 à 78, et tenteront de sauver l’aventure, lundi prochain face à la Jordanie.

