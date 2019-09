L’équipe de Jurgen Klopp a enregistré une 13e victoire consécutive à Turf Moor après une victoire simple 3-0, mais le succès a été quelque peu éclipsé par la colère de Sadio Mane, furieux à la suite de son remplacement. L’attaquant international sénégalais était furieux contre Salah, qui, à son avis, devait lui faire la passe sur une action de but.

Mane a dû être retenu par Jurgen Klopp avant que Roberto Firmino ne le calme sur le banc des remplaçants. « Quand vous regardez les trois premiers de Liverpool, vous avez Roberto Firmino, qui est probablement le joueur le plus désintéressé du monde. Il jouera n’importe quoi. Ce serait donc un rêve de jouer avec lui », a déclaré Owen au ESPN FC.

«À l’opposé, vous avez Mo Salah, qui veut être le buteur. Ensuite, vous avez Sadio Mane, qui se situe entre les deux, il aime marquer et est égoïste quand il le faut mais il est également très généreux. Je pense que vous avez un bon équilibre là-bas, mais il était tout simplement à bout l’autre jour. Je regardais le match Burnley-Liverpool à la télévision et je me suis dit: “As-tu vu ça? Salah aurait dû faire la passe à Mané plusieurs fois ».

When your mates are arguing and you’re just stuck in the middle like… 🤭 pic.twitter.com/WAN5B1MVA6

— Metro Sport (@Metro_Sport) September 1, 2019