C’est la 7e édition des championnats d’Afrique de Kung-Fu wu shu en sanda (combats) et taolu (démonstrations). C’est la deuxième fois que le Sénégal organise cette compétition après 2009.

Au total 21 lions vont participer à cette compétition. 10 hommes et 6 dames qui vont combattre et un groupe de 5 pour la démonstration. A Thiès, le mot d’ordre est clair comme de l’eau de roche, améliorer le rang de troisième obtenu en 2017 au Bénin. Le Sénégal était devancé par la Tunisie et l’Algérie, champion en titre. Cette 7e édition coïncide avec la cinquième participation du Sénégal (2009, 2011, 2011, 2017 et 2019).

Le coach de l’équipe nationale de « sanda », Shifu Made Khadim Gueye, croit fort en cette ambition ambition africaine : « La préparation est adaptée et mes combattants ont pris de l’expérience et du mental au fil du temps. Mon groupe est un savant dosage de champions nationaux et continentaux. On ne craint personne et on nourrit légitimement le défi d’aller au bout avec une première place africaine. »

Le coach national en « taolu » Shifu Doudou Fall en dépit du statut de novices africains de ses cinq éléments vise le plus loin possible. « Certes, il sont tous novices sur la scène continentale. N’empêche est bien imprégné des réalités modernes du taolu et a vraiment travaillé durant la préparation. De quoi donner envie à mes hommes de finir premiers sur l’ensemble des tableaux ».

wiwsport.com