« Le coach m’a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas sur moi, qu’il fallait que je trouve une porte de sortie. O.K. mais je ne partirai pas n’importe où, ni n’importe comment, avait-il prévenu. Ils veulent régler mon cas au plus vite mais il faut aussi me respecter un minimum […] Que tu ne veuilles pas me mettre titulaire, O.K., mais ne même pas me prendre dans le groupe pour les stages… Qu’est-ce que j’ai fait pour subir ce traitement-là ? », se questionnait déjà Sankharé au début du mercato dans un entretien avec L’Equipe..

Sankharé avait également précisé que depuis l’éviction de l’entraîneur qui l’avait fait venir à Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, « (il) avait dû batailler à chaque fois » pour rester dans les plans de ses successeurs. Mais désormais, Younousse devra se battre dans un autre terrain outre que les pelouses, un combat sur le terrain juridique l’attend.