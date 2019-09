Réuni, ce mercredi, à son siège, pour faire le bilan de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a félicité le sélectionneur national, Aliou Cissé qui a conduit l’équipe en finale de la CAN 2019 perdue devant l’Algérie (0-1).

Pour l’instance, « une constance » a été notée au niveau des résultats jugés « bons » depuis qu’il est à la tête de l’équipe nationale. Sur ce, il faudra « préserver les résultats acquis, l’organisation et l’état d’esprit » pour atteindre l’ambition légitime de « gagner la CAN » dans les années à venir et garder « la constance dans la participation » en Coupe du monde FIFA.

Au cours de cette réunion marquée par des débats fructueux, la Fédération a aussi salué « l’investissement et la discipline » dont les joueurs ont fait montre durant la compétition. Elle a également relevé une « bonne organisation, un engagement et la solidarité » sans failles de tous les acteurs et aux moyens dégagés par le FSF sans oublier la « parfaite collaboration entre la tutelle et la FSF ».

Pour rappel, le Comité exécutif a dévoilé les recettes de cette compétition qui s’élèvent à 1 964 581 036 Francs CFA.

iGFM