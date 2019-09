Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni, hier, à son siège sous la présidence de Me Augustin Senghor. Au cours de cette réunion, la Fédération sénégalaise de football va mobiliser une somme de 150 millions de nos francs pour subventionner la Ligue sénégalaise de football professionnel mais également payer des arriérés de frais d’arbitrage de la saison (2018-2019), a annoncé un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com.

Abordant les questions soulevées au cours de la réunion entre la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) et la FSF tenue le 27 août 2019 et relatives aux difficultés financières de la LSFP, le Comité Exécutif a retenu ces mesures d’accompagnement. »Une subvention exceptionnelle de 150 000 000 F CFA sera remise à la Ligue. Des arriérés de frais d’arbitrage (2018-2019) et d’autres frais jusqu’à hauteur d’un maximum de 50 000 000 F CFA seront payés. Une prise en charge des frais de fonctionnement et d’organisation des compétitions pour les saisons 2019-2020, suivant le budget provisionnel soumis au comité exécutif et une prise en charge des arriérés de récompenses des clubs lauréats depuis la saison 2016-2017, selon un échéancier à définir par la Fédération sénégalaise de football », a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, grâce à la qualification de l’équipe nationale du Sénégal en finale de la Coupe du Monde, le Président de la commission des finances a affirmé que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a empoché un surplus de 1 410 831 003 FCFA.

wiwsport.com