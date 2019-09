La carrière d’un footballeur est aussi courte que longue en même temps. Si certains réussissent une quinzaine d’années pleines au haut niveau, d’autres connaissent une dizaine pleine de tumultes et de remous. Wiwsport s’interroge sur la suite de la carrière de certains joueurs sénégalais à court terme.

La dernière Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, aura permis à certains Lions de signer dans de nouveaux clubs. Mais pour certains absents de la compétition, cette nouvelle saison 2019-2020 s’avère très complexe et floue. Quelques footballeurs sénégalais entrent dans leur dernière année de contrat, tandis que d’autres sont sans contrat depuis juillet dernier et cherchent toujours un nouveau point de chute.

Le cas de Younousse Sankharé interpelle le plus actuellement alors que le mercato a fermé ses portes dans la majeure partie des championnats européens, le milieu de terrain sénégalais se retrouve coincé à Bordeaux. Indéboulonnable dans le passé dans l’entrejeu des Girondins, Sankharé est devenu indésirable pour le coach Pablo Sousa. Poussé alors vers la sortie, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas réussi à trouver un point de chute durant tout le mercato. Pourtant, des discussions avancées avaient même été annoncées avec le club espagnol de Léganes, mais le deal n’a pas pu se concrétiser et les informations relayées par les médias français ont révélé que le joueur n’était pas tomé d’accord sur le salaire proposé par le club ibérique. Même sort pour les rumeurs qui l’envoyaient à Dijon. Le dossier n’a pas eu de suite jusqu’au 02 septembre, date de la fermeture du mercato en France.

C’est le même sort que connaîtrait le défenseur central sénégalais du Rayo Vallecano, Abdoulaye Ba. Le joueur de 28 ans à qui il reste 2 saisons de contrat avec le club de Vallecano, est déclaré indésirable par son coach. Une situation qui n’est pas totalement validée par le club qui souhaiterait le garder. Mais aussi, de l’autre côté, Ba qui est considéré par ses dirigeant comme le meilleur défenseur de l’équipe veut quitter le club. Une situation chaotique puisqu’il est à ce jour au Rayo et écarté du groupe. Mais une sortie vers le championnat portugais qui n’a pas encore fermé son mercato, n’est pas à exclure dans l’avenir de l’ancien défenseur du Fc Porto.

Blessé à un mois de la fin de la dernière saison alors qu’il était en prêt de Birmingham à Angers, Cheikh Ndoye est sans club actuellement bien qu’étant en convalescence. Le géant milieu de terrain des Lions, âgé de 33 ans n’avait vraiment brillé en Angleterre et avait vite rebrousser chemin pour rentrer à Angers, en France où il avait écrit ses plus belles pages de footballeur. Toujours dans la logique de ne pas prolonger les joueurs étrangers de plus de trente ans, le club anglais avait décidé de se séparer de lui, et Cheikh est désormais libre de tout contrat. Avec son lien avec le club français où il a été le plus souvent capitaine, il ne serait pas surprenant de le revoir avec les Angevins, une fois rétabli.

En début du mois de juillet dernier, Nathan Jones, coach de Stoke City avait dressé une liste de huit joueurs, dont Mame Biram Diouf, qu’il ne voulait plus revoir dans son effectif. Non retenu pour le stage de pré-saison des Potters, Mame Biram pouvait déjà prévoir de quoi serait sa dernière saison de contrat avec le club anglais. Après cinq saisons passées sous les couleurs de Stoke City, l’ancien joueur de Hanovre 96 est devenu indésirable et est poussé vers la sortie. On se demande quel genre de saison va connaître l’attaquant des Lions.

Du côté du Stade de Rennes, le drapeau sénégalais ne flotte pas de bon vent de tous les coins. Si Mbaye Niang et Edouard Mendy font partie des éléments essentiel du groupe de Julien Stéphane, un autre Lion, lui ne figurerait pas dans les plans du coach breton. Diafra Sakho est toujours un joueur du Stade de Rennes, du moins jusqu’à la fin de cette saison 2019-2020.Lié au club breton jusqu’en juin 2020, Sakho qui était prêté la saison dernière à Bursaspor, devrait quitter Rennes avant la fin de ce mois de septembre. C’est en tout cas ce que, le président du club, Olivier Letang espère. Et pou l’heure, le Portugal, un des pays où le mercato n’est pas encore clos, et où l’attaquant sénégalais aurait une cote, reste la destination la plus éventuelle. Mais, l’entourage de l’ancien joueur de West Ham n’exclurait pas non plus d’honorer la dernière année de contrat qui lui resterait en Bretagne.

