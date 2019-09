Mbaye Diagne aurait dû signer à Anderlecht mais a finalement opté pour le Club de Bruges. Comme il s’agissait d’un dossier complexe avec plusieurs intermédiaires, Michael Verschueren s’était rendu personnellement à Monaco mercredi pour négocier avec les différents acteurs

Cela s’est très bien passé et nous avons vite trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat. Il ne manquait plus que la signature des contrats entre les différentes parties”, explique Verschueren dans Het Laatste Nieuws. “Dimanche soir, nous avons envoyé tous les documents aux Turcs. Les différents agents impliqués dans le deal avaient demandé de réserver des chambres d’hôtel (ndlr. la visite médicale était prévue lundi) et de venir les chercher à l’aéroport et à la Gare du Midi à Bruxelles”.