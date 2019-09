« Je suis très content de la réaction de l’équipe nationale du Sénégal aujourd’hui contrairement à la fois passée. On était pas présent offensivement mais je pense qu’aujourd’hui les joueurs ont montré beaucoup de caractère. C’est cela qui a fait la différence, en plus il y’avait beaucoup de solidarité. On a fait des réajustements qui ont été bénéfiques donc bravo aux joueurs. »

Quelle réaction face au Canada?

« Le match qu’on avait fait la dernière fois n’était pas un match de notre niveau. La Lituanie nous a fait déjouer. Les joueurs ,aujourd’hui, ont montré beaucoup plus d’agressivité et de fierté parce qu’il n’était pas normal qu’on joue comme la dernière fois. Ceux sont des matchs différents et le troisième contre le Canada sera un autre match. Nous, tout de suite, nous allons effacer ce match et passer au suivant. La mentalité de cette compétition est de donner le meilleur de nous à chaque match, beaucoup travailler à l’interne pour faire le meilleur match possible. »