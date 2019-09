Ce mercato d’été aura été très mouvementé pour les joueurs sénégalais qui évoluent dans les championnats étrangers, pour la plupart en Europe. Des transferts records, de nouveaux challenges pour certains, les Lions ont bougé cet été. Wiwsport vous fait e point de tous les grands dossiers et les transferts qui ont rythmé le mercato.

Depuis l’ouverture du marché estival des transferts, les footballeurs sénégalais ont bougé de part et d’autre en Europe. Au lendemain de la Coupe d’Afrique des Nations, où le Sénégal a échoué au pied du sacre continental, plusieurs Lions ont changé d’air pendant et après la CAN 2019. Si certains transfert s’inscrivent dans l’idée d’un bond en avant, d’autres ont l’augure d’un rebond.

Le plus grand dossier qui a concerné un joueur sénégalais, reste celui d’Idrissa Gana Guèye qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Après l’échec du dossier lors de la fenêtre de l’hiver, Thomas Tuchel a tout fait pour que le milieu de terrain des Lions rejoigne le club francilien cet été. Un transfert qui le sort de son confort d’être un élément incontournable à Everton, pour le mêler dans la rude concurrence de Paris. Un pari tout de même que Gana se devait de relever pour franchir un cap dans sa carrière. près quelques saisons en Angleterre, notamment avec Everton, l’ancien pensionnaire de Diambars devait faire valoir ses qualités que les observateurs du football ont fini de lui reconnaître.

D’un autre côté, le jeune ailier, Ismaïla Sarr a fait le pari que l’on saurait considérer risqué. Fulgurant avec le Stade de Rennes la saison passée en Ligue Europa et en championnat avec des records personnels battus, Sarr a décidé de quitter les Bretons qui sont qualifiés en Ligue Europa encore pour la deuxième fois consécutive, pour rejoindre la Premier League et Watford, un club de second rôle en Angleterre et qui ne joue pas les compétitions européennes. Un challenge personnel peut-être, qui pourrait être motivé par le choix d’un championnat plus huppé. Mais toutefois, rejoindre un club plus capé, à l’image d’Arsenal, serait plus intéressant peut-être. Encore faudrait-il qu’il ait des garanties de s’imposer.

Ce qui est tout à fait contraire au choix du gardien de but des Lions, Edouard Mendy, qui a quitté le Stade de Reims pour rejoindre le club Breton. En dépit de la bonne saison de Reims la saison passée, dont ses performances en ont été déterminantes, l’ancien portier de Marseille a décidé de faire un bond en avant, et rejoindre un club d’Europe. Le Stade de Rennes a laissé partir son gardien de But, Thomas Koubek pour désormais miser sur le Lion, vice-champion d’Afrique, pour garder ses cages, notamment en Europe. Pour la première fois de sa carrière, Edouard Mendy jouera une compétition européenne, si tout se passe bien. Un transfert qui vient sanctionner la bonne campagne réussie par le Sénégalais dans les cages rémoises la saison dernière.

Meilleur buteur du championnat turc la saison passé avec Galatasaray, Mbaye Diagne était poussé vers la sortie depuis le début du marché des transferts de cet été. Si l’attaquant des Lions a pour longtemps décliné l’idée de rejoindre le Qatar ou l’Arabie Saoudite, Mbaye Diagne a finalement rejoint le Fc Bruges. Un choix déterminant si on sait que le club belge est en lice pour la Ligue des Champions cette saison. En plus, Mbaye Diagne retrouve dans cette formation, ses jeunes compatriotes, Krépin Diatta, Cavin Diagne, Amadou Sagna et Mamadou Diatta. Une belle colonie sénégalaise à suivre notamment en Jupiler League Pro.

Longtemps en convalescence à Crystal Palace, Pape Ndiaye Souaré a décidé de se relancer à Troyes. Malheureux lors du mercato hivernal où il s’était encore blessé alors qu’il était sujet de plusieurs convoitises, Souaré a décidé de rejoindre l’ES Troyes AS pour rebondir dans sa carrière à multiples tumultes. Très talentueux, le latéral gauche des Lions apportera son expérience et son savoir-faire au club de Ligue 2 et pourquoi pas retrouver son meilleur niveau. Presque même cas de figure pour le défenseur central, Papy Djilobodji. Arrivé libre à Guingamp en janvier dernier, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas connu un passage glorieux avec le club breton, qui a finalement connu la relégation en Ligue 2. Il s’est alors engagé cet été en faveur du promu de la Süper Ligue turque, Gazisehir un club qui semble adopté les joueurs sénégalais. En effet, Djilobodji va rejoindre son compatriote, l’attaquant sénégalais, Moussa Sow qui est présent au club depuis la D2, en janvier dernier. Le gardien de but des Lions, Abdoulaye Diallo a rejoint lui aussi, le club de Gençlerbirliği pendant la CAN 2019. De retour de blessure à Rennes la saison dernière, Diallo n’avait plus réussi à s’imposer face à la concurrence. Une bonne affaire pour lui qui a déjà entamé saison avec deux matchs de championnat.

Ce mercato estival aura été de toute manière très rythmé pour la colonie sénégalaise qui évolue en Europe. Et on se rend compte que la Coupe d’Afrique des Nations aura eu des impacts positifs sur les statuts et la valeur des joueurs sénégalais. Sadio Mané a certes éclos aux yeux de tout le monde du sport, en étant aujourd’hui le meilleur ailier au monde, mais il ne sera pas le seul cette saison à attirer l’attention sous les projecteurs. On suivra de près les performances européennes de Gana Guèye et d’Edouard Mendy sous leurs nouvelles couleurs.

