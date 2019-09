Ce ne sera jamais facile pour les lions dans cette coupe du monde. Les joueurs et le staff étaient conscients de la situation et les choses s’affirment dans la pratique. Avec une défaite de 54 points d’écart et seulement 47 points marqués lors de la première sortie, les supporters attendent un autre visage des lions. Seulement l’Australie est de taille !

Pour leur deuxième sortie dans cette 18e édition de la coupe du monde, le Sénégal fera face à l’Australie. 11e du classement mondial, ceux qu’on appelle les boomers sont à leur 12e participation en coupe du monde. Une victoire face au Sénégal aujourd’hui pourrait qualifier l’Australie qui a battu le Canada lors de la 1ère journée (108-92].

4e lors des jeux olympiques en 2016, les jaune et vert veulent aller le plus loin possible dans cette compétition. Et ils ne cachent pas leurs ambitions. Il y’a quelques jours, en match de préparation, l’Australie a donné un avertissement à ses futurs adversaires en battant la team USA, champion en titre (98-94). Les australiens ont mis fin aux 13 ans d’invincibilité des américains qui n’ont pas perdu de match depuis 2006. Patty Mills des Spurs de San Antonio, Aron Buynes de Phoenix Sunds, Joe Ingles de Uttah Jazz et Matthew Dellavedova de Cleveland sont les joeurs en NBA de cette effectif.

Dans un groupe de la mort (H) ou rien n’est encore joué, le Sénégal peut se relancer dans la course à la qualification ou être éliminé dés la deuxième journée comme le Nigeria, l’Angola et la Cote d’Ivoire. Il faudra jouer autrement pour rester en vie comme l’a fait la Tunisie face à l’Iran !

wiwsport.com