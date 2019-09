Le Sénégal a livré un gros match face à l’Australie. Mais les lions ont perdu leur deuxième match (68-81) en autant de sorties. Un deuxième revers synonyme d’une élimination.

Les lions ont montré leur ambition dés les premières minutes de jeu. Xane D’Almeida s’est adjugé les deux premiers paniers de la panier, infligeant un 5-0 à l’adversaire. Il ouvre ainsi la voie à ses coéquipiers qui mènent 14-9 aprés 5 minutes jouées. Les australiens vont réagir rapidement pour prendre l’avantage du quart temps (18-16).

Toutefois la bande de Mouhamed Faye ne lâchent rien. Il est le meilleur scoreur de cette première période avec 10 points. L’Australie garde la barre des 18 points marqués et le Sénégal signe 17 points. Les lions seront à 3 points d’écart à la mi-temps ( 33-36). Le 3e quart temps sera plus difficile. Pourtant c’était parti sur une bonne note avec le tir primé réussi de Maurice Ndour mais les boomers ne vont rater l’occasion de scorer et de creuser l’écart. Patty Mills va lancer la grande offensive avec 12 points marqués lors de ce troisième round. Un quart temps réussi par les vert et jaune qui inscrivent 24 points au moment où les lions restent sur 17 points. L’Australie se détache et devance le Sénégal à la fin du 3e quart temps avec 10 points d’écart.

Un écart qu’ils vont tenter de garder tout au long du dernier round. La défense des lions peinent à contenir l’attaque australienne, les lions ratent leurs tirs au profit de leur adversaire qui reste sur le bon rythme. Il dépasse toujours la barre des 20 points soit 21 points inscrits contre 18 pour le Sénégal. Xane d’Almeida a la meilleure évaluation du coté sénégalais (+19) avec 14 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Au compteur, il est suivi de Maurice Ndour et Youssoupha Ndoye (13pts) et Mouhammad Faye (12 points).

Aprés 2 victoires face au Canada et au Sénégal, l’Australie est qualifié pour le second tour. La deuxième rencontre de ce groupe H aura lieu demain et opposera la Lituanie au Canada. Ce dernier sera le prochain adversaire du Sénégal, jeudi 05 septembre à 7 heures 30.

wiwsport.com