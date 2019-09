Dans un entretien avec sen360, Hervé Renard évoque l’équipe nationale du Sénégal, la finale contre l’Algérie en Egypte lors de la CAN 2019.

L’ancien sélectionneur du Maroc est revenu sur la coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte et estime que les sénégalais doivent être fiers de leur équipe. Hervé Renard affirme que la progression de cette équipe sénégalaise est constante.

« Les sénégalais doivent être fiers de leur équipe. En 2017, le Sénégal ne s’était pas qualifié pour un quarts de final depuis longtemps, c’est une première étape. Il s’est qualifié à la Coupe du monde, ils ont battu la Pologne qui est un grand adversaire. Puis, ils se sont fait éliminer par la Colombie. On voit que la progression est constante. Là, ils atteignent la finale, chose que feu Bruno Metsu et son équipe avait réalisé ».

Il avance et évoque le parcours de l’équipe nationale du Sénégal lors de la CAN 2019 en Egypte. « Sincèrement, c’est un parcours magnifique. Après, quand on est dans le football, on se rappelle toujours des titres et je souhaite pour le Sénégal, que la Can 2021 au Cameroun soit la bonne. J’étais au Sénégal, j’ai vu les gens s’activaient autour de la finale et j’ai imaginé la folie que cela allait pu être, si la Coupe était gagnéé C’est une sensation que j’ai personnellement vécue, il faut le vivre pour le comprendre. Ce petit détail qui fait la différence ».

