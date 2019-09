Ce dimanche, l’ancien joueur du Casa Sports, Aliou Badji et Rapid se sont distingués en Autriche, lors du derby de Vienne, qu’ils ont finalement remporté devant l’Austria Vienne (1-3).

Auteur du troisième but, Badji a une nouvelle fois étalé sa classe de buteur, signant sa toute première réalisation de la saison. Buteur et vainqueur du Derby de Vienne, l’attaquant international U23 lance enfin sa saison. Avec 10pts en 6 journées, Badji et le Rapid Vienne se pointent à la sixième place du championnat derrière Hartberg.

Wiwsport.com