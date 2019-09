Anderlecht devrait officialiser, dans les prochaines heures, l’arrivée de Mbaye Diagne, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il était l’attaquant tant recherché…

Après avoir officialisé l’arrivée du défenseur hollandais Derrick Luckassen (PSV, prêt), Anderlecht est sur le point de finaliser l’arrivée de Mbaye Diagne (27 ans, 1m91). L’attaquant sénégalais de Galatasaray était une piste très sérieuse, mais les négociations avec le club turc n’avaient pas abouti, dans un premier temps.

Avec une autre piste menant à Papiss Cissé (Alanyaspor), la direction bruxelloise gardait plusieurs options ouvertes. Aucun accord n’a finalement été trouvé avec Cissé, et les discussions pour Diagne ont pu reprendre pendant le week-end. La prochaine arrivée de Radamel Falcao chez les Stambouliotes a-t-elle eu un impact?

Toujours est-il que les directions belges et turques se sont entendues pour un prêt, avec option d’achat. Le dossier devra être réglé avant demain minuit, et la fin du mercato, mais il est donc en très bonne voie. Diagne, pour rappel, a joué au Lierse (2013-14) et à Westerlo (2014-15), quand il appartenait à la Juventus. La saison passée, il a marqué 20 buts pour Kasimpasa, en 17 matches, avant de rejoindre Galatasaray pendant le mercato hivernal, où il a ajouté 10 buts en 12 matches.

