C’est un coup dur pour le géant sénégalais qui a marqué un but contre son camp dans les arrêts de jeu (90′ + 2). Pourtant, le défenseur des Lions avait fini de livrer une grosse prestation dans le Clasico face à la Juventus.

C’est un match fou qu’a livré le Napoli et la Juventus de Turin ce samedi soir, pour le compte de la 2ème journée de la Serie A. Dans un match dominé par la Juve dans la première mi-temps, avec deux buts d’écart (2-0), la rencontre semblait déjà pliée si on pense à la solidité défensive des Bianconeri.

Mais le coach de Naples, Carlo Ancellotti va opérer à un coup de génie, dès le retour des vestiaires avec les entrées de Mario Rui et de Hirving Lozano. Le match va connaître une autre tournure avec d’abord le troisième but de la Juve et puis la réduction du score par la bande à Kalidou Koulibaly.

Mais le fait du match va arriver à une minute de la fin des arrêts de jeu, suite au but contre son camp de Kalidou Koulibaly, qui a été jusqu’à cet instant le meilleur napolitain de la rencontre avec Meret. Un coup dur donc, pour le géant défenseur des Lions qui aura besoin de temps pour digérer cette infortune.

🎥#JUVNAP Koulibaly qui marque contre son camp dans les arrêts de jeu ! 😢 Score final Juventus 4-3 Naples #wiwsport pic.twitter.com/5pYvxzAgLf — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) August 31, 2019

