Kalidou Koulibaly et Naples iront défier la Juventus de Turin ce samedi. Pour le compte de la 2ème journée de Serie A, les Azzuri tenteront une opération du weekend en arrachant une victoire chez le champion d’Italie en titre.

Naples a assuré sa première sortie de la saison en s’imposant sur le score de 3 buts à 2 sur la Fiorentina, le weekend dernier. Mais pour cette deuxième journée, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers vont défier la bande à Cristiano Ronaldo.

La Juventus, victorieuse aussi lors de la première journée face à Parme (1-0), jouera son premier derby de la saison face à son plus sérieux challenger de la Serie A. Une belle affiche et classique de la Serie A et devrait dès déjà donné un avant-goût de la rude concurrence de la saison.

