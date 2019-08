Pourtant, Koulibaly avait encore une fois imposé son talent dans ce match, excepté l’action du but de Gonzalo Higuain, où il a été déposé par l’argentin avant qu’il n’envoie la balle au fond des filets. Dans un match où Koulibaly et ses coéquipiers avaient réussi à renverser la donne pour revenir au score, le nul était un résultat légitime.

A une minute de la fin du temps additionnel, le défenseur central a dévié la balle dans ses filets sur un coup-franc de Pjanic. Un coup dur qui a sonné l’équipe d’Ancellotti à quelques secondes de la fin du match. Suite à ce mauvais résultat occasionnée par son mauvais geste défensif, Koulibaly a écrit un message pour s’excuser et remobiliser les troupes pour la suite de la saison.

C'est un but contre notre camp qui me fait mal car il est venu après un retour incroyable. Je suis désolé mais je dois – nous devons l'accepter: nous sommes forts. Nous l'avons montré. Nous allons le prouver 💪🏿

We are strong. We showed it.

We will prove it 💪🏿#KK #JuveNapoli pic.twitter.com/ybu6EF0EJH

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 31, 2019