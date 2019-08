Jurgen Klopp a déclaré que la réaction de colère de Sadio Mane sur le banc de Liverpool à Burnley n’était pas due au fait qu’il venait juste d’être remplacé, mais que quelque chose ne s’était pas passé comme il le voulait.

Mané a été remplacé pour Divock Origi peu après avoir manqué de recevoir une passe de Mohamed Salah alors que le score était de 3-0, l’Égyptien a plutôt choisi de faire demi-tour et tenter de tirer avec le pied droit.

Lors de sa sortie, le Sénégalais a été aperçu marchant devant Klopp et criant sur un membre du personnel de Liverpool sur le banc. Il a été réconforté par ses coéquipiers, James Milner et Roberto Firmino, qui venait également d’être remplacé. « Sadio Mané est un gars émotif, nous sommes tous des individus. Quelque chose ne s’est pas passé comme il le souhaitait, ce n’est pas la substitution qui l’avait mis dans cet état. Nous allons le clarifier dans le vestiaire.« , a déclaré Klopp à Sky Sports.

Klopp a ensuite fait l’éloge de la performance de son équipe dans la victoire, qui a été réalisée grâce à un but de Chris Wood (contre son camp) et aux deux autres de Mané et Firmino.

Mirror