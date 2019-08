La Tunisie va disputer ses matchs amicaux du mois de septembre les 6 et 10 respectivement face à la Mauritanie et la Côte d’Ivoire et sans Wahbi Khazri, ménagé.

Récemment nommé, Mondher Kebaier a publié jeudi une liste de 26 joueurs. Pour sa première, le nouveau sélectionneur se prive de Wahbi Khazri. Apparu loin de sa meilleure forme en ce début de saison, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a donc pas été retenu par le tout nouveau sélectionneur, pour ces deux rencontres, face à la Mauritanie, le 6 septembre à Radès, puis à la Côte d’Ivoire, le 10 septembre à Rouen.

On note aussi l’absence du défenseur Dylan Bronn. La grosse surprise de cette liste est la convocation du jeune milieu de terrain de la Juventus Hamza Rafia. Outre cela, les cadres sont présents à l’instar de Sliti, Msakni, Sassi.

La liste complète des 26 joueurs tunisiens :

Liste des Joueurs convoqués au Stage du 02/09 au 07/09/2019 à Tunis et du 08/09 au 11/09/2019 en France- Match amical… Publiée par Fédération Tunisienne de Football sur Jeudi 29 août 2019

Africatopsport