Annoncé du côté du Sporting Anderlecht, Mbaye Diagne ne rejoindra pas la maison mauve de Bruxelles. Le buteur sénégalais du Galatasaray ne devrait pas signer chez les Mauves selon nos confrères de la Dernière Heure.

Alors que le mercato se clôture lundi à minuit, Anderlecht voulait s’offrir les services d’un attaquant pour renforcer un secteur offensif à la peine depuis le début du championnat. Les dirigeants bruxellois voulaient attirer Mbaye Diagne (27 ans) sous la forme d’un prêt en provenance de Galatasaray où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 et avec qui il a remporté le championnat et la Coupe. D’après la Dernière Heure, Mbaye Diagne aurait bel et bien été proposé au RSCA qui aurait refusé la venue de l’attaquant. Le Sénégalais a déjà été cité dans divers clubs ces derniers jours : en plus d’Anderlecht, il intéresse le Spartak Moscou et plusieurs clubs du Golfe. Mais sauf nouveau rebondissement, il ne devrait pas débarquer en Belgique.

L’international sénégalais est devenu l’un des attaquants les plus efficaces de Turquie depuis son arrivée à Kasimpasa en 2017. La saison passée, il inscrira ainsi 20 buts en 17 journées avant d’être transféré au Galatasaray où il continuera sur sa lancée, inscrivant au final 30 buts en 29 matchs de championnat.

Âgé de 27 ans (il en aura 28 en octobre), Mbaye Diagne est un pur numéro 9 qui a appartenu durant 3 saisons à la Juventus (2012-15) où il était arrivé à l’âge de 20 ans. C’est également un fameux globe-trotteur puisque, outre la Turquie et l’Italie, il a évolué en France, en Arabie saoudite, en Hongrie, en Chine et en… Belgique.

wiwsport.com avec Africatopsport