View this post on Instagram

La @championsleague est unique. Des matchs difficiles nous attendent mais nous serons prêts: pour moi ce sera excitant de défier le @krcgenkofficial 💪🏿 La @championsleague è unica. Ci aspettano partite difficili ma ci faremo trovare pronti: per me sarà emozionante sfidare @krcgenkofficial 💪🏿 La @championsleague is unique. Tough games await us but we will be ready: it will be exciting for me to face @krcgenkofficial 💪🏿 ⚽️ #UCLdraw #UCL @uefa_official #Respect #NoToRacism #GroupE #ForzaNapoliSempre #KK 🙌🏿