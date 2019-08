Idrissa Gana Gueye monstrueux au poste de sentinelle, le Paris Saint-Germain remporte sa première victoire de la saison à l’extérieur du côté de Metz (0-2).

En ouverture de la 4ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain de Gana Gueye se déplaçait sur la pelouse de Metz où il a pu signer son premier succès de la saison à l’extérieur (2-0). Habib Diallo et Opa Nguette ont montré de belles intentions mais n’ont pas pu empêcher la déroute à domicile.

Pour son deuxième match avec le PSG, Gana Gueye a été très solide dans l’entre-jeu. Il a couru partout, a coupé des trajectoires, a bien anticipé les coups. L’international sénégalais a même failli marquer son premier but sous la tunique parisienne. Sur un corner en première période, Gueye, seul au deuxième poteau, place une tête qui passe au-dessus, non loin du but. C’est le genre de joueurs qu’il vaut mieux avoir dans son équipe que dans celle d’en face…

Di Maria, sur penalty, a pris Oukidja à contre-pied (0-1 à la 11e). Choupo-Moting a ensuite doublé la mise juste avant la pause, de la tête après un coup-franc de Verratti (0-2 à la 43e). Au retour des vestiaires, les débats se sont équilibrés, sans déboucher sur un autre but (0-2 à la 90e).

Grâce à ce troisième succès en quatre journées, Gueye et le PSG reprennent provisoirement la tête du championnat avec neuf points, devant le Stade Rennais de Mbaye Niang à la différence de buts. Le FC Metz de Diallo et d’Opa Nguette, s’enfonce dans le classement à cause de ce deuxième revers d’affilée.

Gana Gueye vs Metz en chiffres !

📊Idrissa Gana Gueye monstrueux lors de Metz-PSG (0-2) 👏🏾🇸🇳 112 ballons, 2 perdus

18 duels, 10 gagnés

2 tirs, 1 cadré

89 passes, 92,13% réussies

5 tacles, 2 réussis

3 interceptions

2 fautes #FCMPSG #wiwsport pic.twitter.com/N8WesWQvf8 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) August 30, 2019

Wiwsport.com