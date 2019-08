L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est encore tombé par tirs au but hier face au Burkina Faso en demi-finale des Jeux Africains 2019 qui se jouent actuellement au Maroc. Une élimination qui relance encore une fois le débat sur le manque de réussite des joueurs sénégalais dans les séances de tirs au but.

Décidément, le sénégal n’a pas une grande réussite dans le tirs au but. Après avoir perdu en finale de la coupe d’Afrique des Nations U20 par tirs au but, en quart de finale de la Coupe du Monde de la même catégorie, les lionceaux ont encore péché hier devant les Burkinabés (1-1 ,Tab 5-4). Si certains observateurs pensent que cela est du au mental des joueurs, le sélectionneur de lionceaux, lui estime que c’est juste une question de travail.

« Je retiens surtout l’état d’esprit des joueurs. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes du début à la fin. Quand on arrivait ici, l’objectif était de mettre en place un groupe compétitif et, par rapport aux quatre matchs que nous avons faits, il y a beaucoup de satisfaction », affirme Dabo.

Il avance: « Après il y a beaucoup de choses à améliorer , on le sait et on va continuer le travail. Je n’ai pas de souci par rapport aux médailles. On est ambitieux mais l’objectif pour nous est ailleurs. C’est de mettre en place un groupe compétitif pour le futur et on ne va pas changer notre façon de travailler pour rien au monde. On travaille les tirs au but à le l’entraînement, mais le contexte de l’entraînement est différent de celui de la compétition. Il faut qu’ils s’améliorent parce que les penaltys, ce n’est pas une question de chance. Ce serait trop facile de le dire.

C’est vrai que ça fait quand même pas mal de fois qu’on perd à la séance des tirs au but et ça peut peser dans les têtes. Mais, ce n’est pas une question de malédiction. C’est du travail et il faut qu’on renforce nous joueurs sur cet aspect. Si on arrive à gérer ça, on sera encore meilleur », confie Youssoupha Dabo au quotidien Stades, visité par wiwsport.com.

