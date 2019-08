Les derniers barrages de la Ligue des champions ont rendu leurs verdicts ce mercredi soir, et l’occasion pour l’UEFA de révéler la composition des quatre chapeaux de la campagne 2019-2020, à la veille du tirage au sort de la phase de poules.

En qualité de champion de France, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Gueye est placé dans le chapeau 1 en compagnie du champion en titre, le FC Liverpool de Sadio Mané, en plus de Chelsea, du FC Barcelone, de Manchester City, de la Juventus Turin, du Bayern Munich et de Zénit Saint-Pétersbourg.

Le Naples de Kalidou Koulibaly figure dans le chapeau 2 avec le Real Madrid, l’Atlético, Dortmund, Donetsk, Tottenham, Benfica, et l’Ajax. Le club Bruges de Krepin Diatta loge dans le chapeau 3 aux côtés de l’Olympiakos de Pape Abou Cissé, du Bayer Leverkusen, du Red Bull Salzbourg, du FC Valence, de l’Inter Milan et du Dinamo Zagreb. Le double champion de Turquie, le Galatasaray de Mbaye Diagne qui disputera peut-être en cas de non transfert son premier champions League de sa carrière, se situe dans le chapeau 4 avec le Lokomotiv Moscou, Genk, Leipzig, le Slavia Prague, l’Etoile Rouge de Belgrade et l’Atalanta Bergame.

Cette année encore, la bataille risque d’être féroce entre les différents ténors du football européen. Sadio Mané et ses coéquipiers, tenants du titre, sont bien sûr favoris à leur propre succession. Mais, ils ne seront pas les seuls à viser le graal suprême. Tous les sénégalais engagés dans cette campagne 2019-2020 connaîtront dans moins de 24h leurs adversaires en phase de groupes. Le tirage au sort se tiendra donc ce Jeudi 29 août 2019. Le début de la procédure du tirage au sort est programmé précisément à 16h.

Comme chaque année à la même période, la cérémonie se tiendra à Monte-Carlo au Grimaldi Forum. C’est forcément avec beaucoup d’excitation que l’on attend ce tirage au sort dans la capitale des Gaules, aussi bien chez les joueurs que chez les supporters sénégalais.

Composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort

Wiwsport.com