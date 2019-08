Depuis son arrivée en Angleterre, Ismaïla Sarr n’a joué que quinze minutes en championnat avec Watford en trois matchs. Hier en match de Coupe, l’attaquant des Lions a inscrit son premier but sous les couleurs des Hornets.

En posant les valises à Watford avec le statut du joueur le plus cher de l’histoire du club, Ismaïla Sarr était attendu comme un sauveur. En effet, en Outre-Manche, on suivait les performances du joueur sénégalais avec le Stade de Rennes. Arrivé tout juste avant l’entame de la Premier League, Izo Sarr n’a pu disputer que quinze minutes avec son nouveau club. Donc, un plan d’adaptation et de remise de forme était établi pour le vice-champion d’Afrique.

Hier mardi en League Cup, Izo a ouvert le score pour les Hornets alors qu’ils affrontaient Coventry. A la 37′ minute, l’ancien ailier de Rennes a montré la voie aux siens et inscrire son premier but avec Watford, pour sa première titularisation. Une deuxième apparition plus convaincante que sa première, où il n’avait joué que quinze petites minutes, soldées par une défaite face à West Ham (1-3).

Avec ce but, l’attaquant de 21 ans est en train de forcer la main à son coach pour faire son entrée dans le onze de départ malgré la concurrence avec Gérard Deulofeu. Et puisqu’il a livré une première titularisation convaincante, il ne serait pas surprenant de le voir dans le onze de départ de Watford pour le weekend prochain.

wiwsport.com