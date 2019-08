Ansu Fati est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone ce week-end. L’occasion de se pencher sur la belle histoire de cette pépite déjà adoubée par Lionel Messi.

La superbe victoire du Barça contre le Betis Séville (5-2) n’a pas seulement été le théâtre du premier doublé inscrit par Antoine Griezmann au Camp Nou. La soirée a également permis à Ernesto Valverde de lancer dans le grand bain un certain Ansu Fati, pépite de la Masia.

Âgé de 16 ans et 298 jours, cet attaquant polyvalent est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club blaugrana, derrière un footballeur des années 1940. Il est surtout le symbole de cette nouvelle génération barcelonaise qui toque à la porte et qui fait débat au sein de l’institution catalane.

NÉ EN AFRIQUE, IL A GRANDI PRÈS DE SÉVILLE

Comme Xavi Simmons, récemment recruté par le Paris Saint-Germain, Ansu Fati a intégré la Masia dès son plus jeune âge. Né en Guinée Bissau en 2002, il est arrivé en Andalousie avec ses parents à l’âge de 6 ans. Fils d’un ancien footballeur semi-professionnel en Afrique devenu employé à la décharge d’Herrera, près de Séville, le jeune Ansu montre très vite d’énormes facilités.

Grand, physique mais très vif, il devient un attaquant redoutable que le FC Séville tente d’enrôler, avant que le Real Madrid ne jette son dévolu dessus. Mais c’est finalement le Barça qui réussit à convaincre ses parents, et il s’envole pour la Catalogne à seulement 11 ans.

TOUJOURS SURCLASSÉ

Dans les équipes jeunes du FC Barcelone, où évolue également son frère Braima, il cartonne (jusqu’à 56 buts en une seule saison !). Ses performances lui permettent d’être surclassé chaque année, avant de finir titulaire au sein de la Juvenil, l’antichambre du Barça. Victor Valdes, son ancien coach au FC Barcelone B, a raconté une anecdote sur cette époque.

« La première fois que je l’ai eu avec moi, il est venu avec des douleurs à un tournoi en Russie. J’ai essayé de solutionner le problème, alors je lui ai dit de me montrer ses chaussures. Et leur état était désastreux… Ses douleurs venaient de là, alors je lui ai acheté une nouvelle paire pour qu’il aille mieux. »

Le beau parcours aurait pu s’arrêter à 14 ans, après une terrible fracture tibia-péroné. Mais Ansu Fati n’est pas fait du même bois que les autres, et il se remet de cette blessure pour revenir au plus haut niveau, avant d’être appelé en renfort par Valverde pour compenser les nombreuses blessures dans l’effectif barcelonais.

Ansu Fati ne fera peut-être pas carrière, même si on y croit. Mais il est devenu à 16 ans le symbole d’une nouvelle génération de la Masia qui peine à éclore comme ses prédécesseurs. La faute à une politique de recrutements de stars à des prix exorbitants qui ne plaît pas beaucoup aux Socios (les exemples d’Ousmane Dembélé et du potentiel retour de Neymar le prouvent). Et il s’est fait adouber par un certain Lionel Messi après ses grands débuts…

