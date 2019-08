Pour ses débuts à Rennes, le portier sénégalais Edouard Mendy a réalisation une prestation de haute facture. Le solide rempart a réussi à garder ses cages inviolées durant toute la rencontre contre Strasbourg. Ce qui lui a valu une place dans l’équipe type de la semaine d’Ouest France.

L’international sénégalais n’a pas manqué ses débuts. Arrivé en phase de reprise à Rennes, il avait été suppléé par Romain Salin lors des deux premières journées, qui avait placé la barre très haut. Édouard Mendy a maintenu le niveau, en arrêtant notamment un penalty tiré par Martin sur sa droite (40’). Un exercice où il n’avait pas été en réussite l’an passé avec Reims (0/7).

Également solide sur sa ligne pour repousser les assauts de Da Costa (20’) et Corgnet (45’+1), il a fait montre d’un jeu au pied intéressant (9’) et a su être dominant dans le jeu aérien au moment où son équipe en avait le plus besoin (89’). Une prestation aboutie, qui confirme que Rennes possède deux très bons gardiens. Mais Mendy est le numéro 1 et n’a eu besoin que d’une apparition en rouge et noir pour le montrer.

wiwsport.com