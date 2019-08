Acheté à 35 millions d’euros par Watford, l’attaquant international sénégalais, Ismaila Sarr, va débuter comme prévu dans quelques instants contre Coventry City en League Cup.

C’est dans le cadre d’un match Cup qu’Ismaila Sarr va faire ses débuts comme étant titulaire. L’ancien de Rennes sera le principal atout offensif des Hornets, ce mardi face au Coventry City. Rappelons que, trois défaites en trois journées de Premier League, dès le début de la saison, c’est le bilan qu’affiche Watford en championnat.

Tonight's line-up for the @Carabao_Cup clash against @Coventry_City 🔢

First starts for @DannyWelbeck & @izosarr 🙌 pic.twitter.com/bwyZMsXp1q

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 27, 2019