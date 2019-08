L’équipe nationale du Sénégal ne jouera pas de matchs amicaux en septembre prochain, lors de la prochaine date FIFA, comme vous l’avait révélé wiwsport.com précédemment. Une décision que la FSF avait prise en accord avec le sélectionneur national. Une décision qui pourrait avoir des incidents sur le statut des Lions. Explications !

Depuis l’été 2018, l’équipe nationale du Sénégal a enchaîné la compétition internationale. Entre éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 et les matchs amicaux des journées FIFA, la Tanière n’a pas eu de moments de répit et les Lions ont enchaîné les matchs en une année ferme. Beaucoup de joueurs engagés dans la Tanière avaient repris avec leurs championnats respectifs quelques jours après le Mondial en Russie.

La Fédération Sénégalaise de Football, avec l’accord de Aliou Cissé, avait décidé de ne pas s’engager pour les prochaines dates FIFA, prévues au mois de septembre. Cette décision permettrait aux joueurs de souffler un peu et de ne pas subir une surcharge de fatigue. Ainsi, les Lions ne joueront de matchs amicaux que lors des journées FIFA du mois d’octobre prochain. En plus, selon le communiqué qui a révélé cette décision, ce répit permettra à la Tanière de mieux préparer les échéances des éliminatoires de la CAN 2021, qui débuteront au mois de novembre prochain.

Mais le fait de ne pas jouer lors des prochaines dates FIFA, du mois de septembre, pourrait avoir un impact négatif sur le classement FIFA des Lions du mois de ce même mois. Sur le toit de l’Afrique depuis près d’un an, l’équipe nationale du Sénégal risque de se faire rattraper aux points par ses suivants.

Sans risque de trop peser sur l’équipe nationale, un tel recul pourrait coûter, dans l’avenir, le prestige du numéro 1. Surtout que, malgré la défaite en finale de la CAN 2019 face à l’Algérie, les Lions avaient réussi à garder leur première place. Mais l’Algérie qui a fait son entrée dans le top 40 mondial (4ème africain) le mois passé, pourrait faire un grand bon en cas de double victoire lors de la prochaine fenêtre, et se rapprocher.

Même cas de figure pour la Tunisie (2ème, mais avec un gap de 54 points) et le Nigeria (3ème, avec un gap de 69 points). Et comme le Sénégal est dans une courbe évolutive historique dans le classement mondial, cette absence de matchs en septembre devrait plus le pénaliser sur l’échelle mondiale.

wiwsport.com