Ce weekend a été marqué par les premières titularisations de Gana Guèye avec le PSG et d’Edouard Mendy avec Rennes. Si ces deux Lions ont réussi leurs débuts avec leurs formations, d’autres internationaux se sont distingués.

Arrivé il y a un mois au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye a signé hier, dimanche sa première apparition et sa première titularisation. Contre Toulouse, le milieu de terrain des Lions a participé de très belle manière au large succès des Parisiens, qui avait perdu à Rennes le weekend dernier. Le vice-champion d’Afrique a rendu une bonne copie.

🔴🔵 Grosse première de Idrissa Gana Gueye (PSG 4-0 Toulouse) 📊90 minutes

11 duels, 8 gagnés

94 ballons

80 passes (92,5% réussies)

4 tacles, 3 réussis

Toujours en Ligue 1, Edouard Mendy faisait ses débuts avec le Stade Rennais, face à Strasbourg. Un match où trois joueurs sénégalais se sont illustrés. Le gardien de buts des Lions a vraiment tenu à signer son premier cleansheet de la saison avec son nouveau. Mendy a arrêté un penalty strasbourgeois alors que son équipe menait un but à zéro (40′ minute). Quelle manière de fêter sa première apparition avec les Bretons. Et comme pour mettre en évidence cet arrêt décisif de son compatriote, Mbaye Niang va inscrire à la 54′ minute le but du break pour Rennes. Dans ce même match, le latéral gauche sénégalais, Abdallah Ndour a été exclu suite à un deuxième avertissement.

En Ligue 2, Omar Daf nage sur l’eau avec Sochaux en ce début de saison. Ce weekend, les Jaune et Bleu se sont imposés sur le score de 3 buts à 0 face à Nancy. Un but d’Abdoulaye Sané aura rendu la copie sénégalaise plus belle au moment où Ousseynou Thioune livrait un très bon match.

En Premier League, Sadio Mané et Liverpool ont enchaîné avec une troisième victoire sur Arsenal, ce weekend. S’il est resté muet pour ce match, Mané a joué 77 minutes dans cette rencontre et a été d’un grand rapport. Pour sa part, le nouveau Hornet, Ismaïla Sarr n’a pas connu une première apparition heureuse avec Watford. Resté sur deux défaites lors des deux premières journées, le club Jaune et Noir a enregistré un troisième revers de suite, alors que l’ailier sénégalais n’a pu jouer que 15 minutes.

En Turquie, Papiss Cissé (Alanyaspor) et Mame Thiam (Kasimpasa) se livraient un duel de buteurs. Les deux attaquants sénégalais, tous les deux buteurs dans ce matchs auront réussi à se mettre en évidence dans ce duel qui tournera en faveur de Cissé qui est sorti vainqueur avec sa formation sur le large score de 4 buts à 1.

