Au micro de nos confrères de RFM, Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est revenu sur la décision de la fédération de ne pas organiser la moindre rencontre amicale pour l’équipe nationale A lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2019 (2-10).

Le patron de l’instance dirigeante du football sénégalais, Me Augustin Senghor explique avoir tenu compte du nombre de matches joués ces derniers mois, notamment la Coupe du monde FIFA 2018 et la CAN 2019, sans compter la proximité entre la finale de cette dernière compétition et la reprise des différents championnats dans lesquels évoluent les joueurs.

wiwsport.com