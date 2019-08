Après sa brillante qualification au prochain tour de la ligue des champions devant Oilers de Liberia (0-1), (3-0), Génération Foot est tombé sur un club Égyptien, un habitué de cette competition.

La championne du Sénégal sera opposé aux Égyptiens de Zamalek Sc , tombeurs du club Soudanien, Dekadaha. Après sa large victoire (0-7) au match aller, Zamalek Sc a étrillé Dekadaha à domicile (6-0). Pour ce dernier tour, les grenats seront vont recevoir à l’aller, entre le 13 et 15 septembre prochain, avant de voyager en Egypte deux semaines plus tard.

Les autres rencontres

Al-Nasr SC vs. Raja CA

JS Kabylie vs. Horoya AC

Elect Sport vs. Espérance Tunis

Enyimba FC vs. Al Hilal Club

Cano Sport vs. Al Ahly SC

USM Alger vs. Gor Mahia FC

Asante Kotoko SC vs. Etoile Sahel

ASC Kara vs. AS Vita Club

Generation Foot vs. Zamalek SC

FC Nouadhibou vs. Wydad AC

Petro Atletico vs. KCCA FC

Cote d’Or vs. Mamelodi Sundowns

Young Africans vs. ZESCO United

FC Platinum vs. UD Songo

Green Eagles vs. Primeiro de Agosto

Fosa Juniors vs. TP Mazembe

