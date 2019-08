Séduisant depuis le début de la saison, le Stade Rennais a confirmé en allant s’imposer à Strasbourg (0-2) ce dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1.

Un succès amplement mérité pour le tombeur du Paris Saint-Germain le week-end dernier. Après quelques minutes de possession en faveur des locaux, les hommes de Stephan prenaient le contrôle de la partie, notamment grâce à un Camavinga toujours aussi bluffant au milieu. Et surtout par l’intermédiaire de Grenier (0-1, 16e), auteur d’un superbe enchaînement d’attaquant sur l’ouverture du score !

De quoi provoquer la réaction des Alsaciens qui, malgré la fatigue et une équipe remaniée par rapport au barrage de l’Europa League jeudi contre Francfort (1-0), parvenaient à se montrer dangereux. Il fallait une belle détente du gardien Mendy pour empêcher Da Costa d’égaliser. Le match devenait tendu à cause de grosses fautes commises des deux côtés. Des erreurs grossières comme celle de Morel qui concédait un penalty largement évitable, et validé après visionnage de la VAR.

L’occasion pour Mendy de sortir le penalty de Martin (40e) ! Une sacrée première pour l’ancien portier de Reims, impeccable sur la tentative de Corgnet avant la pause. Mais très peu sollicité par la suite. Rennes laissait le contrôle du ballon aux Strasbourgeois, mais leurs limites physiques les empêchaient de vraiment mettre la défense adverse en danger. Autant dire que le deuxième but breton signé Niang (0-2, 54e) semblait déjà tuer le suspense.

Une belle action collective qui confirmait la maîtrise de l’équipe visiteuse, plutôt tranquille jusqu’à la fin de la partie. Enfin, Niang, lui, aurait préféré une autre fin de match puisque l’attaquant, très fatigué, prenait un mauvais coup et provoquait l’expulsion pour un deuxième carton jaune adressé à Ndour (83e). La fin des derniers espoirs pour Strasbourg, logiquement battu par une séduisante formation.

