Le défenseur central sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, le joueur que tout le monde rêve d’avoir et qui impressionne la planète football, est élu officiellement MVP, meilleur défenseur de la Série A 2018/2019 par la Ligue.

L’international sénégalais de 28 ans se voit récompensé de son excellente saison avec à la clé une deuxième place derrière la Juventus, évidemment, et de son rôle de leader au sein de l’un des meilleures défenses de Série A. Après avoir sué sang et eau, Naples s’en est remis à l’un de ses hommes providentiels pour continuer à caresser l’espoir d’être sacré champion de Série A devant la Juventus 29 ans après.

Koulibaly, vice-champion d’Afrique avec le Sénégal et homme de base du dispositif de Carlo Ancelotti, a toutes les qualités requises pour devenir une véritable légende du Championnat d’Italie. Qualifié de «brillant leader», le sénégalais a tout pour marquer son temps et devenir «le plus grand défenseur de l’histoire de la Série A».

Ce triomphe devant la horde de stars de Série A à l’image de Chiellini ou Bonnuci champions avec la vieille dame, est, selon bon nombre d’internautes, une juste récompense pour l’ancien de Metz. Pour cette saison 2019/2020, grâce à cette distinction de MVP, il aura un logo spécial sur son maillot durant toute la saison.

