Virgil Van Dijk accompagne Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le titre de meilleur joueur UEFA. Sadio Mané ne fait pas partie du podium. C’est l’un des absents de marque de ce rendez-vous. Que pensez-vous de ce choix ? Est-ce une absence justifiée ?

Une nomination qui fait néanmoins qui crée une polémique, où l’absence de Sadio Mané est déplorée. L’attaquant sénégalais occupe la 5e position dans ce classement. Les fans de l’attaquant sénégalais et certains observateurs estiment qu’il devait faire partie du podium.

Sadio Mané a réalisé une saison formidable avec les Reds (26 buts en 50 matches), en étant aussi déterminant dans le secteur offensif que son compère Mohamed Salah (27 bust en 52 matches), mais il n’a pas reçu assez de votes auprès du jury composé par l’UEFA.

Selon beinsports, c’est un panel de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa ainsi que 55 journalistes qui a voté pour cette distinction individuelle. Le double ballon d’or africain El Hadj Diouf a déploré récemment au micro de wiwsport.com la position de Sadio Mané.

« Ce n’est pas normal du tout, Sadio devrait être ne serait-ce que dans les trois premiers. C’est anormal, c’est écœurant ! J’espère que Sadio ne sera pas down, que ça ne va pas le toucher moralement. Aujourd’hui, il doit être professionnel et dire qu’il reviendra l’année prochaine et qu’il sera plus fort« .

Cette saison, Sadio Mané, a été élu « Onze d’Or 2019 » devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Auteur d’une saison exceptionnelle, le Lion de la Téranga a logiquement été récompensé par les lecteurs d’Onze Mondial.

Plus de 200 000 personnes ont voté pour Mané qui devient le premier joueur africain à remporter le Onze d’Or depuis Didier Drogba en 2004.

Après la victoire de l’Algérie face au Sénégal (1-0), en finale de la CAN 2019, la CAF a dévoilé l’équipe-type de la compétition. Sans surprise, Sadio Mané faisait partie de ce onze après avoir enregistré une belle campagne en terminant vice championne d’Afrique avec le Sénégal.

Tout récemment l’attaquant de Bambali a remporté la supercoupe en enregistrant un doublé face à Chelsea. Sadio débute bien cette saison. D’ailleurs, il est auteur d’un magnifique but cet après-midi lors de la victoire de son équipe face à Southampton en championnat. Il compte désormais trois réalisations.

Le trophée de meilleur joueur UEFA sera remis le 29 août, à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Sadio était bien parti pour concurrencer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

wiwsport.com