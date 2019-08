Le deuxième ticket pour le carré d’as est décroché par le Mozambique. Il s’est imposé devant l’Egypte (80-66) avec une Leia Dongue décisive.

Elle a largement participé à la qualification de son équipe. Le pivot des léopards a claqué 25 points durant cette partie où elle a joué 36 minutes et 12 secondes. En plus de 9 rebonds et 2 passes décisives, c’est sa meilleure performance dans ce tournoi, elle n’avait pas encore atteint la barre des 10 points.

Toutefois, la meilleure performance du Mozambique est signée Ramara Sida qui a fait un double double avec 17 points, 13 rebonds, 2 passes décisives et 4 contre. Celle égyptienne est signée Soraya Degheidi. L’arrière a joué 34 minutes. C’est l’égyptienne la plus utilisée de cette partie. Malgré la fatigue, elle rend une copie propre mais insuffisant avec 17 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Le Mozambique a remporté tous les quarts temps.

L’Egypte va disputer les matchs de classement qui auront lieu samedi. Une étape aussi importante a précisé leur entraîneur en conférence de presse. Quant au Mozambique, la prochaine étape sera la demi-finale face au Sénégal ou l’Angola, ce vendredi à 19 heures.

