Sadio Mané et ses coéquipiers ont réussi leur entrée en lice en Premier League 2019/2020 avec une démonstration de force devant leur public face à Norwich (4-1).

Vingt-neuf ans que Liverpool n’a plus remporté la Premier League. Alors forcément pour les hommes de Jürgen Klopp, l’objectif est clair, être couronné sur la scène nationale. Après avoir été sacré sur la scène européenne la saison dernière et avoir échoué à un point du titre et de Manchester City la saison passée, les Reds ont à cœur de réussir leur objectif cette saison et cela s’est vu ce vendredi soir en lever de rideau de la nouvelle saison de Premier League.

Les Reds ont littéralement marché sur Norwich lors de la première journée de Premier League. Sans Mané, remplaçant à la 74e car il est revenu tard de la CAN, Liverpool n’a absolument pas tremblé et a rapidement fait la différence dans cette rencontre.

Porté par son public, Liverpool a poussé d’entrée de jeu et a été récompensé en moins de dix minutes. Divock Origi a provoqué Max Aarons devant la surface. Son centre à ras de terre du pied gauche est dégagé du droit par Grant Hanley qui a dévissé complètement dans son but.

Goal