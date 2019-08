Dans un entretien accordé à ESPN, Aurelio De Laurentiis s’est amusé de la somme déboursée par Manchester United pour s’offrir Harry Maguire, qui a coûté 93 millions d’euros. Le président du Napoli estime que Kalidou Koulibaly vaut alors 250 millions d’euros.

A 26 ans, il est devenu cet été le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Après deux saisons passées à Leicester, Harry Maguire a rejoint Manchester United pour un montant estimé entre 87 et 93 millions d’euros. Le précédent record avait été établi par Virgil van Dijk lors de son transfert de Southampton à Liverpool, en janvier 2018, pour environ 84 millions d’euros. Maguire a également coûté plus cher que Matthijs de Ligt, qui est passé de l’Ajax à la Juventus pour 75 millions d’euros, hors bonus. Mais Maguire a-t-il coûté trop cher aux Red Devils? Aurelio De Laurentiis semble le penser.

RMC Sport