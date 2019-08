Le nombre de sélections devant prendre part à la phase finale des Coupes d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans (U17), des moins de 20 ans (U20) et des dames vont passer de huit à 12, nous renseigne l’agence nationale de la presse (APS).

Cette décision a été prise le 17 juillet dernier en vue du développement du football chez les dames et les jeunes. Pour les dames, la décision va entrer en vigueur en 2020. Ce sera en 2021 pour les U17 et les U20. Le Sénégal a pris part à une seule phase finale de CAN des U17 et en dames. Pour la première fois, le Sénégal, finaliste de la CAN des U20 en 2015, 2017 et 2019, jouera la phase finale de la Coupe du monde des U17 prévue en septembre prochain au Brésil.

L’équipe du Sénégal des U17 a obtenu gain de cause après avoir déposé un recours contre la sélection guinéenne de la catégorie, qui s’était qualifiée en faisant jouer deux joueurs jugés coupables de fraude sur leur identité.

wiwsport.com