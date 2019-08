L’ancien joueur de Génération Foot, passé par le FC Metz va évoluer dans un autre niveau. Il va jouer dans un championnat physique, intense et technique. Ismaila Sarr promet dans le site du club après la signature qu’il fera son possible pour donner le maximum avec son nouveau club.

« J’espère que les fans de Watford verront des buts et que je joue avec beaucoup de dribbles et de vitesse, et c’est ce qu’ils verront beaucoup dans l’avenir.e ferai de mon mieux pour les fans et pour le club et ils verront chaque semaine que je me donnerai à 100% pour Watford », a déclaré Sarr , qui vient de s’engager avec le club anglais pour 5 ans. »

“Hopefully the Watford fans are going to see some goals and the way I play with a lot of dribbles and speed, and hopefully that’s what they will be seeing a lot of in the future.”

We can’t wait, @izosarr 😏

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019