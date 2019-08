La sélection ivoirienne qui va disputer l’Afrobasket 2019 est connue. A la fin du tournoi de Dakar où elle enregistre une victoire et deux défaites, le premier adversaire du Sénégal a composé son groupe.

Au terme de cette préparation, le sélectionneur Alpha Mané et son staff ont sortis la liste des 12 Eléphantes qui prendront part à la compétition. Une équipe remaniée différente à près de 40 % de l’effectif qui a pris part à la campagne de Bamako en 2017 où les Eléphantes ont terminé à la 5e place en battant l’Angola (61-56).

Pour cette édition 2019, l’on remarque le retour en sélection de Berthé Salimata et de la première sélection de plusieurs joueuses à l’image des deux meneuses du CSA Treichville que sont Amani Hanna Mabelle et Kolga Safiétou. Si certaines retrouvent ou font leur entrée, d’autres laissent la place au grand étonnement. En effet, l’expérimentée pivot Djedjemel Edwige et Abiba Koné du CSA Treichville ne feront pas parties de la campagne de Dakar. Les anciennes de l’ABC aujourd’hui au Sénégal, Mamiky Cissé et Fatou Koné, ne seront pas également de la partie.

Rappelons que la Côte d’Ivoire est logée dans le groupe A aux côtés du Sénégal et l’Egypte.

La liste des 12 sélectionnées

Safi Kolga

Anna Mabelle

Kani Kouyaté

Tracy Yomi

Irène Bognini

Djefarima Diawara

Salimata Berthé

Mariama Kouyaté

Minata Fofana

Kariata Diaby

Amandine Kouakou

Gnanou Mariam

wiwsport.com (sport-ivoire.ci)