Cheikh Sarr est notamment revenu sur le choix des douze joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal à l’Afrobasket.

Le coach des lionnes avoue que ce sont des choix difficiles à faire, puisse qu’il dispose de 15 joueuses qui ont donné satisfaction.

« Des choix très difficiles ! Ça n’a pas été facile de choisir. A la Coupe du monde passée, c’était pareil même s’il y’a eu des bémols. Elles étaient quinze dont cinq jeunes âgées entre 21ans et 22ans, qui viennent de sortir du collège en dehors de Ndeye Khady. C’est des jeunes très agressives, qui veulent participer à la ‘’fête’’ donc c’est des choix pas faciles d’autant plus que c’est de véritables joueuses qui savent jouer au basket. Il y a eu des cadres, qui sont poussées à la sortie par ces jeunes-là. Dans le passé, Astou Traoré et consort l’ont fait avec la génération de Khady Diop et autres. C’est difficile comme je l’ai dit mais il s’agit effectivement de faire des choix et dans l’état actuel », a lâché Cheikh Sarr au micro de Basketsenegal.

Wiwsport.com