Un scandale dans le basket-ball sénégalais, Abdourahmane Ndiaye « Adidas » qui a dirigé l’équipe nationale masculine lors des éliminatoires de la coupe du monde en Chine n’est pas reconduit par la fédération sénégalaise.

Le technicien sénégalais a exprimé sa déception ce matin face à la presse. Abdourahmane Ndiaye, ancien joueur de l’équipe nationale de basket depuis les années 1970 a remplacé Profilio Fisac au poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine.

Pourtant, « Adidas » était absent durant des années au Sénégal. Le technicien sénégalais a expliqué hier en point de presse pourquoi il est revenu et dans quelles circonstances l’équipe nationale du Sénégal lui a été confié.

« Alors je suis venu proposer mes services à Me Babacar Ndiaye. Je lui ai dit que je veux travailler pour mon pays, je veux travailler pour le Sénégal. Et par la suite, nous nous sommes entendus sur des termes à savoir sur un contrat de qualification (pigiste) de novembre 2017 à février 2019. Il m’a demandé comment on allait faire pour mon salaire, je lui ai répondu que je ne vais pas m’aventurer à lui demander un salaire, ce qui m’importe le plus c’est de travailler pour mon pays. Alors on s’est mis d’accord sur un salaire de 18 millions qu’ils devaient me payer en trois tranches de 6 millions », explique t-il.

Abdourahmane Ndiaye « Adidas » avance que cette sortie lui a coûté une sanction. « On n’a commencé à travailler comme il se devait. Jusqu’à ce que je fasse ma fameuse sortie là, où je demandais les conditions de performances de l’équipe, cette sortie qui m’a valu…Voilà ! Après cette sortie j’ai tout entendu, par exemple qu’ils n’étaient pas d’accord sur ma stratégie de communication, qu’ils allaient me rappeler mes obligations comme ça tiennent. Mais où était ce contrat, le contrat qui me liait à ces obligations. Parce que j’ai travaillé de novembre 2017 à Février 2019 sans contrat. Et ce que les gens ne savent pas c’est que depuis cette sortie le président (Babacar Ndiaye) ne m’adresse plus la parole. Peut-être qu’il me saluait mais qui sait ? Même mon assistant l’a remarqué quand on était au Nigeria pour ensuite appelé Maguette (DTN) pour lui demander de parler à Babacar Ndiaye sur son comportement, qu’il devrait changer à mon égard. Et pire, depuis lors, je suis resté huit mois sans percevoir mes émoluments. Ils ont cessé de me payer mes indemnités sous prétexte qu’ils me sanctionnaient« , regrette « ADIDAS ».

Actuellement l’équipe nationale du Sénégal est dirigée par Moustapha Gaye, l’ancien sélectionneur des lionnes. Une décision qui a été prise alors que le sélectionneur « Adidas » était en train d’étudier avec son conseiller judiciaire le contrat qui lui a été envoyé.

Le Sénégal prépare la coupe du monde de basket en Chine dans quelques semaines. Les lions ont effectué leur première séance d’entrainement avec Moustapha Gaye ce samedi matin.

